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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الاثنين 30 أغسطس 2021

سعر الدولار
سعر الدولار
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واصل سعر صرف الدولار استقراره في السوق المصرفي المصري أمام الجنيه، تعاملات صباح اليوم الأثنين 30 أغسطس 2021 في البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة، وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.67 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري، وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

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