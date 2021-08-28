الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

الإمارات: تأشيرات سياحة للمطعمين من جميع الدول اعتبارا من 30 أغسطس

الامارات
الامارات
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أعلنت الإمارات اليوم السبت عن فتح استقبال طلبات تأشيرات السياحة للسياح المطعمين من جميع الدول والحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" المعتمدة من منظمة الصحة العالمية اعتبارًا من 30 أغسطس 2021.

وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، أن ذلك القرار يأتي تماشيًا مع استراتيجية الدولة في خلق التوازن بين الصحة العامة ومختلف القطاعات الحيوية ودعما للجهود الوطنية لتحقيق التعافي المستدام وانعاش القطاع الاقتصادي.

ويشمل هذا القرار الدول التي تم منع القدوم منها مسبقًا مع إلزامية الفحص المخبري السريع Rapid PCRفي المطار على أن تبقى الاشتراطات السابقة سارية على الفئات الغير مطعمة شاملا الفئات المستثناة الغير مطعمة.

الامارات تاشيرة سياحية كورونا البوابة نيوز