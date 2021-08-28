الثلاثاء.. حفل توقيع "قنال لا تعرف المحال" بالهيئة العامة للكتاب

السبت 28/أغسطس/2021 - 12:16 ص

ينظم المركز الدولى للكتاب التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب ،برئاسة د هيثم الحاج علي، حفل توقيع وندوة لمناقشة كتاب الأطفال "قنال لاتعرف المحال" تأليف سماح أبو بكر عزت ،رسوم سالي سمير. وذلك في السادسة مساء يوم الثلاثاء القادم ٣١ أغسطس بالمركز الدولي للكتاب خلف دار القضاء العالى.

ويشارك في المناقشة الشاعر الكبير أحمد سويلم، نشوى الحوفي، ويدير الندوة د. أشرف قادوس.

قصة قنال لا تعرف المحال تدور حول أزمة السفينة ايفرجيفن التي جنحت في مياه قناة السويس وشغلت العالم كله ..و تحكي عن بطولة المصريين و كيف استطاعوا بمفردهم و بجهود كبيرة تعويم السفينة دون اي٦ مساعدة خارحية في ستة أيام فقط. وهو ما ادهش العالم! كما توضح أهمية قناة السويس دوليا.

وتأتى القصة على لسان طفل يتابع كل الأحداث من خلال والدة القبطان وصديقه جده القبطان المتقاعد