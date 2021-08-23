بدء أعمال الحفر استعدادا لإنشاء نادي المحامين بجنوب سيناء

الإثنين 23/أغسطس/2021 - 11:29 ص

أعلن خالد عمار، نقيب محامين جنوب سيناء، بدء أعمال الحفر لوضع الأساسات لـ"نادي المحامين" بمدينة طور سيناء، وقال عمار، في بيان له، “إن هناك مهلة للانتهاء من البناء في 20 يونيو المقبل، لكن تأمل النقابة بالتنسيق مع الشركة المنفذة في الانتهاء من البناء والتشطيب خلال 6 أشهر، لافتًا إلى أنه سيقام في وقت لاحق احتفالية وضع حجز الأساس”.

ويشار إلى أن النقيب الفرعي تسلم في 14 أغسطس الجاري شيك الدفعة الأولى المخصص للشركة المنفذة لنادي محامين طور سيناء، موضحًا أن الشيك بنسبة 25 % من مستحقات. كما وجه الشكر باسم مجلس نقابة جنوب سيناء والجمعية العمومية، لنقيب المحامين رجائي عطية الذي لم يدخر جهد في تلبية مطالب أعضاء الجمعية العمومة بجنوب سيناء وفي مقدمتها إنشاء النادي.

كما يشار إلى أن محافظة جنوب سيناء وافقت على منح نقابة المحامين الفرعية مهلة للانتهاء من تنفيذ المشروع الخاص بنادي محامي جنوب سيناء، وتشغيله على الأرض رقم 8 أ الكائنة بمنطقة الخدمات السياحية بمدينة طور سيناء، وذلك حتى 20/6/2022، كما وافق الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء على إنشاء نادي المحامين بمنطقة الخدمات السياحية بطور سيناء.