"Shōgun" يتصدر ترشيحات جوائز اختيار النقاد التلفزيونية

يواصل مسلسل الدراما التاريخية "Shōgun" اكتساحه لموسم الجوائز الكبرى، حيث تصدر قائمة ترشيحات جوائز اختيار النقاد التلفزيونية لعام 2024 بستة ترشيحات بما في ذلك أفضل مسلسل درامي. تلاه "Abbott Elementary" و"Disclaimer" و"Hacks" و "The Diplomat" و"The Penguin" و"What We Do in the Shadows" بأربعة ترشيحات لكل منها، وحصل مسلسل "Interview With the Vampire" على أول ترشيحاته في اختيار النقاد بواقع ترشحين، بما في ذلك أفضل مسلسل درامي.

القائمة الكاملة للترشيحات:

أفضل مسلسل درامي

The Day of the Jackal (Peacock)

The Diplomat (Netflix)

Evil (Paramount+)

Industry (HBO | Max)

Interview With the Vampire (AMC)

The Old Man (FX)

Shōgun (FX / Hulu)

Slow Horses (Apple TV+)

أفضل ممثل في مسلسل درامي

جيف بريدجز – The Old Man

نكوتي جاتوا – Doctor Who

إيدي ريدماين – The Day of the Jackal

هيرويوكي سانادا– Shōgun

روفوس سويل – The Diplomat

أنتوني ستار – The Boys

أفضل ممثلة في مسلسل درامي

كاترينا بالف – Outlander

كاثي بايتس – Matlock

شانولا هامبتون – Found

كيرا نايتلي – Black Doves

كيري راسل – The Diplomat

آنا ساواي – Shōgun

أفضل مسلسل كوميدي

Abbott Elementary (ABC)

English Teacher (FX)

Hacks (HBO | Max)

Nobody Wants This (Netflix)

Only Murders in the Building (Hulu)

Somebody Somewhere (HBO | Max)

St. Denis Medical (NBC)

What We Do in the Shadows (FX)

أفضل ممثل في مسلسل كوميدي

براين جوردان ألفاريز – English Teacher

آدم برودي – Nobody Wants This

ديفيد آلان جرير – St. Denis Medical

ستيف مارتن – Only Murders in the Building

كيفان نوفاك – What We Do in the Shadows

مارتن شورت – Only Murders in the Building

أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي

كريستين بيل – Nobody Wants This

كوينتا برينسون – Abbott Elementary

ناتاسيا ديميتريو – What We Do in the Shadows

بريدجيت ايفرت – Somebody Somewhere

جاين سمارت – Hacks

كريستن ويج – Palm Royale