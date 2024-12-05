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"Shōgun" يتصدر ترشيحات جوائز اختيار النقاد التلفزيونية

Shōgun
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يواصل مسلسل الدراما التاريخية "Shōgun" اكتساحه لموسم الجوائز الكبرى، حيث تصدر قائمة ترشيحات جوائز اختيار النقاد التلفزيونية لعام 2024 بستة ترشيحات بما في ذلك أفضل مسلسل درامي.  تلاه "Abbott Elementary" و"Disclaimer" و"Hacks" و "The Diplomat" و"The Penguin" و"What We Do in the Shadows" بأربعة ترشيحات لكل منها،  وحصل مسلسل "Interview With the Vampire" على أول ترشيحاته في اختيار النقاد بواقع ترشحين، بما في ذلك أفضل مسلسل درامي.

القائمة الكاملة للترشيحات:

أفضل مسلسل درامي

The Day of the Jackal (Peacock)
The Diplomat (Netflix)
Evil (Paramount+)
Industry (HBO | Max)
Interview With the Vampire (AMC)
The Old Man (FX)
Shōgun (FX / Hulu)
Slow Horses (Apple TV+)

 

أفضل ممثل في مسلسل درامي

جيف بريدجز – The Old Man 
نكوتي جاتوا – Doctor Who 
إيدي ريدماين – The Day of the Jackal 
هيرويوكي سانادا– Shōgun 
روفوس سويل – The Diplomat 
أنتوني ستار – The Boys 

 

أفضل ممثلة في مسلسل درامي

كاترينا بالف – Outlander 
كاثي بايتس – Matlock 
شانولا هامبتون – Found 
كيرا نايتلي – Black Doves
كيري راسل – The Diplomat 
آنا ساواي – Shōgun 

أفضل مسلسل كوميدي

Abbott Elementary (ABC)
English Teacher (FX)
Hacks (HBO | Max)
Nobody Wants This (Netflix)
Only Murders in the Building (Hulu)
Somebody Somewhere (HBO | Max)
St. Denis Medical (NBC)
What We Do in the Shadows (FX)

 

أفضل ممثل في مسلسل كوميدي

براين جوردان ألفاريز – English Teacher 
آدم برودي – Nobody Wants This 
ديفيد آلان جرير – St. Denis Medical 
ستيف مارتن – Only Murders in the Building 
كيفان نوفاك – What We Do in the Shadows 
مارتن شورت – Only Murders in the Building 

 

أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي

كريستين بيل – Nobody Wants This 
كوينتا برينسون – Abbott Elementary 
ناتاسيا ديميتريو – What We Do in the Shadows 
بريدجيت ايفرت – Somebody Somewhere 
جاين سمارت – Hacks 
كريستن ويج – Palm Royale 

 

 

Shōgun جوائز اختيار النقاد التلفزيونية