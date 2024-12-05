"Shōgun" يتصدر ترشيحات جوائز اختيار النقاد التلفزيونية

يواصل مسلسل الدراما التاريخية "Shōgun" اكتساحه لموسم الجوائز الكبرى، حيث تصدر قائمة ترشيحات جوائز اختيار النقاد التلفزيونية لعام 2024 بستة ترشيحات بما في ذلك أفضل مسلسل درامي. تلاه "Abbott Elementary" و"Disclaimer" و"Hacks" و "The Diplomat" و"The Penguin" و"What We Do in the Shadows" بأربعة ترشيحات لكل منها، وحصل مسلسل "Interview With the Vampire" على أول ترشيحاته في اختيار النقاد بواقع ترشحين، بما في ذلك أفضل مسلسل درامي.
القائمة الكاملة للترشيحات:
أفضل مسلسل درامي
The Day of the Jackal (Peacock)
The Diplomat (Netflix)
Evil (Paramount+)
Industry (HBO | Max)
Interview With the Vampire (AMC)
The Old Man (FX)
Shōgun (FX / Hulu)
Slow Horses (Apple TV+)
أفضل ممثل في مسلسل درامي
جيف بريدجز – The Old Man
نكوتي جاتوا – Doctor Who
إيدي ريدماين – The Day of the Jackal
هيرويوكي سانادا– Shōgun
روفوس سويل – The Diplomat
أنتوني ستار – The Boys
أفضل ممثلة في مسلسل درامي
كاترينا بالف – Outlander
كاثي بايتس – Matlock
شانولا هامبتون – Found
كيرا نايتلي – Black Doves
كيري راسل – The Diplomat
آنا ساواي – Shōgun
أفضل مسلسل كوميدي
Abbott Elementary (ABC)
English Teacher (FX)
Hacks (HBO | Max)
Nobody Wants This (Netflix)
Only Murders in the Building (Hulu)
Somebody Somewhere (HBO | Max)
St. Denis Medical (NBC)
What We Do in the Shadows (FX)
أفضل ممثل في مسلسل كوميدي
براين جوردان ألفاريز – English Teacher
آدم برودي – Nobody Wants This
ديفيد آلان جرير – St. Denis Medical
ستيف مارتن – Only Murders in the Building
كيفان نوفاك – What We Do in the Shadows
مارتن شورت – Only Murders in the Building
أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي
كريستين بيل – Nobody Wants This
كوينتا برينسون – Abbott Elementary
ناتاسيا ديميتريو – What We Do in the Shadows
بريدجيت ايفرت – Somebody Somewhere
جاين سمارت – Hacks
كريستن ويج – Palm Royale