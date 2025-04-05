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السبت 05 أبريل 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أولوية المرور تتحول لمشاجرة بين سائقي توك توك في الطالبية

مشاجرة.. أرشيفية
مشاجرة.. أرشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي سائقي توك توك المتهمين بالتشاجر فيما بينهما بسبب خلافات علي أولوية المرور بمنطقة الطالبية.

مشاجرة بسبب أولوية المرور في الطالبية 

تلقي الرائد عبدالحميد مرسي رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة بشارع ترسا بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين سائقين دراجتين ناريتين توك توك بسبب خلافات علي أولوية المرور جري ضيط طرفي المشاجرة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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