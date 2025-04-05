استمرار فتح ميناء رفح البري لليوم التاسع عشر على التوالي

أكد مصدر مسئول بميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء، أن الميناء لا يزال مفتوحا من الجانب المصرى لليوم الـ 19 على التوالي في انتظار وصول المصابين والجرحى والمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم لتلقي العلاج والرعاية في مصر.. إلا أن السلطات الإسرائيلية أغلقته من الجانب الفلسطيني ومنعت دخولهم.

وقال المصدر، في تصريح اليوم السبت - إن الأطقم الطبية وسيارات الأسعاف في وضع استعداد دائم في انتظار هؤلاء المصابين والجرحى والمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم، حيث وصل منهم حتى يوم 17 مارس الحالي 45 دفعة تضم 1700 من المصابين والجرحى والمرضى إلى جانب 2500 من المرافقين.

ومن جهة أخرى.. لاتزال المنافذ التي تربط قطاع غزة مغلقة لليوم الـ 35 على التوالي.. مما أدى إلى عدم دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والاغاثية، وكذا عدم دخول اللوادر ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، كما لا تزال مئات الشاحنات مصطفة على جانبى طريق رفح والعريش منذ أول رمضان الشهر الماضى.. فى انتظار الدخول إلى قطاع غزة.

