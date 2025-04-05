إعلام إسرائيلي: نتنياهو ينوي السفر لواشنطن الاثنين المقبل للقاء ترامب

أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية، اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يعتزم السفر إلى واشنطن يوم الإثنين المقبل للقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن يتناول اللقاء، وفقًا للتقارير، مناقشة إمكانية ضرب المنشآت النووية الإيرانية إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.

وكان مسؤول سياسي إسرائيلي قد أشار في وقت سابق إلى أن إسرائيل بصدد إجراء مفاوضات مع عدة دول حول ما يُسمى بـ "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية عازمة على تنفيذ ما تبقى من خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.