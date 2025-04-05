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السبت 05 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إعلام إسرائيلي: نتنياهو ينوي السفر لواشنطن الاثنين المقبل للقاء ترامب

نتنياهو
نتنياهو
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أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية، اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يعتزم السفر إلى واشنطن يوم الإثنين المقبل للقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

 ومن المتوقع أن يتناول اللقاء، وفقًا للتقارير، مناقشة إمكانية ضرب المنشآت النووية الإيرانية إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.

وكان مسؤول سياسي إسرائيلي قد أشار في وقت سابق إلى أن إسرائيل بصدد إجراء مفاوضات مع عدة دول حول ما يُسمى بـ "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية عازمة على تنفيذ ما تبقى من خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

نتنياهو واشنطن ترامب المنشآت النووية الإيرانية