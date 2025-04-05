هل الأسد كان جعانا.. تفاصيل صادمة عن حادث السيرك في طنطا|فيديو

كشف الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحديقة حيوان الجيزة، عن الأسباب التي قد تدفع أحد الحيوانات المفترسة، مثل الأسد، إلى مهاجمة مدربه أثناء العروض، مشيرًا إلى أن الحادثة الأخيرة التي وقعت في أحد عروض السيرك بمدينة طنطا كانت نتيجة عدة عوامل معقدة تتعلق بالحالة النفسية والجسدية للحيوان.

وخلال لقائه في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة “صدى البلد”، قال رجائي إن هناك عوامل عديدة قد تؤدي إلى هجوم الحيوان، منها غياب التغذية السليمة، أو وجود خلل في المتابعة الصحية والنفسية للأسد، ما يزيد من توتره واستجابته العدوانية.

وأشار إلى أن العلاقة بين المدرب والحيوان يجب أن تكون مبنية على ثقة قوية ومراقبة دقيقة لحالة الحيوان على مدار اليوم.

وأوضح أن بعض الحركات المفاجئة، مثل التفات المدرب وإعطاء ظهره للحيوان أثناء العرض، تُعد من أكثر الأمور استفزازًا للأسود، حيث تُفسر من قبل الحيوان كإشارة ضعف أو تهديد.

وأضاف أن الأسود قادرة على استشعار تراجع ثقة المدرب بنفسه، وقد تهاجم فورًا إذا شعرت بارتباكه أو خوفه.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن العروض التي تتضمن حيوانات مفترسة تحتاج إلى استعدادات دقيقة، وفهم عميق لسلوكيات هذه الكائنات، محذرًا من أي إهمال قد يؤدي إلى نتائج مأساوية.