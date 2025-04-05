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السبت 05 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. آرسنال يواجه إيفرتون في البريميرليج وريال مدريد يتحدى فالنسيا بـ"الليجا"

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"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم السبت الموافق 5 أبريل 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها مباراة آرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي وموقعة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني.

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

إيفرتون × آرسنال – الساعة 1:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1 

كريستال بالاس × برايتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2 

إبسويتش تاون × وولفرهامبتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1

وست هام يونايتد × بورنموث – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2   

أستون فيلا × نوتينجهام فورست – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني 

جيرونا × ديبورتيفو ألافيس – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 3

ريال مدريد × فالنسيا – الساعة 4:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

ريال مايوركا × سيلتا فيجو – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3   

برشلونة × ريال بيتيس – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي 

مونزا × كومو – الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1 

بارما × انتر ميلان – الساعة 6 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1 

ميلان × فيورنتينا – الساعة 8:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1 

مواعيد مباريات الدوري الألماني 

لايبزيج × هوفنهايم – الساعة 3:30 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 4       

هايدنهايم × باير ليفركوزن – الساعة 3:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5     

فرايبورج × بوروسيا دورتموند – الساعة 3:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 6     

ماينز 05 × هولشتاين كيل – الساعة 3:30 عصرا

بوخوم × شتوتجارت – الساعة 3:30 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3

فيردر بريمن × آينتراخت فرانكفورت – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5   

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي 

باريس سان جيرمان × أنجيه – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4     

ستاد بريست × موناكو – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2 

ليون × ليل – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي 

القادسية × الاتفاق – الساعة 4 عصرا على قناة SSC EXTRA 1 HD

الرياض × ضمك  – الساعة 4:15 عصرا على قناة SSC EXTRA 2 HD

الأهلي × الاتحاد – الساعة 8 مساء على قناة SSC1 HD

مواعيد مباريات الدوري القطري

الدحيل × الشمال – الساعة 4 عصرا على قناة الكأس القطرية 2 

قطر × الخور – الساعة 4 عصرا على قناة الكأس القطرية 1 

الريان × السد – الساعة 6:15 مساء على قناة الكأس القطرية 1

تشاهدون اليوم مواعيد جميع مباريات اليوم السبت مباراة ارسنال وايفرتون الدوري الإنجليزي ريال مدريد الدوري الإسباني