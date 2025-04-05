تشاهدون اليوم.. آرسنال يواجه إيفرتون في البريميرليج وريال مدريد يتحدى فالنسيا بـ"الليجا"

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم السبت الموافق 5 أبريل 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها مباراة آرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي وموقعة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
إيفرتون × آرسنال – الساعة 1:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
كريستال بالاس × برايتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2
إبسويتش تاون × وولفرهامبتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1
وست هام يونايتد × بورنموث – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2
أستون فيلا × نوتينجهام فورست – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
جيرونا × ديبورتيفو ألافيس – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 3
ريال مدريد × فالنسيا – الساعة 4:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
ريال مايوركا × سيلتا فيجو – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
برشلونة × ريال بيتيس – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
مونزا × كومو – الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
بارما × انتر ميلان – الساعة 6 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
ميلان × فيورنتينا – الساعة 8:45 مساءً على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
لايبزيج × هوفنهايم – الساعة 3:30 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 4
هايدنهايم × باير ليفركوزن – الساعة 3:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5
فرايبورج × بوروسيا دورتموند – الساعة 3:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 6
ماينز 05 × هولشتاين كيل – الساعة 3:30 عصرا
بوخوم × شتوتجارت – الساعة 3:30 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3
فيردر بريمن × آينتراخت فرانكفورت – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان × أنجيه – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 4
ستاد بريست × موناكو – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2
ليون × ليل – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري السعودي
القادسية × الاتفاق – الساعة 4 عصرا على قناة SSC EXTRA 1 HD
الرياض × ضمك – الساعة 4:15 عصرا على قناة SSC EXTRA 2 HD
الأهلي × الاتحاد – الساعة 8 مساء على قناة SSC1 HD
مواعيد مباريات الدوري القطري
الدحيل × الشمال – الساعة 4 عصرا على قناة الكأس القطرية 2
قطر × الخور – الساعة 4 عصرا على قناة الكأس القطرية 1
الريان × السد – الساعة 6:15 مساء على قناة الكأس القطرية 1