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السبت 05 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة طالبين في انقلاب سيارة بمدينة الشيخ زايد

ارشيفيه
ارشيفيه
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أصيب طالبان في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة. 

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة طالبان اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلبت السيارة نتج عن الحادث إصابة الطالبان جري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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