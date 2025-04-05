تأجيل محاكمة تشكيل عصابي متهم بسرقة الشقق لـ 8 إبريل

أجلت محكمة جنح الزيتون محاكمة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الشقق السكنية بأسلوب "المفتاح المصطنع" في منطقة الزيتون الي جلسة 8 أبريل الجاري.

تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا من مواطن يفيد سرقة مسكنة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن القبض علي 3 عناصر إجرامية "لـ 2 منهم معلومات جنائية") بدائرة القسم وبحوزتهم (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار)، لممارستهم نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية ( مالك محل مصوغات ذهبية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

