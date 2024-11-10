الهيئة القبطية الإنجيلية تشارك في قمة المناخ COP 29 بأذربيجان

أعلنت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية عن مشاركتها في قمة المناخ COP 29، التي ستنعقد في باكو بأذربيجان خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر، بصفتها مؤسسة مراقبة معتمدة من الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (UNFCCC).

تأتي هذه المشاركة كخطوة جديدة في مسيرة الهيئة التي بدأت منذ قمة COP 27 بشرم الشيخ في مصر عام 2022.

من جانبه، عبّر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، عن سعادته بمشاركة الهيئة كمؤسسة مراقبة معتمدة، مشددًا على أهمية هذا الدور الوطني الذي تقوم به الهيئة الإنجيلية، والذي يعكس التزامها بتعزيز التنمية المستدامة ودعم الجهود الدولية والوطنية للحد من آثار التغيرات المناخية، والحفاظ على البيئة لمواجهة تحديات المناخ على المستويين المصري والدولي."

وتتضمن مشاركة الهيئة في COP 29 تنظيم عدة فعاليات، منها جلسة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع هيئة "دياكونيا" السويدية في جناح جامعة الدول العربية بتاريخ 14 نوفمبر، وفعالية حول المبادرات المحلية للتكيف مع التغيرات المناخية بالشراكة مع Act Alliance وBread for the World في المنطقة الرسمية للـ UNFCCC بتاريخ 16 نوفمبر، بالإضافة إلى جلسة في جناح الإيمان حول أنظمة الغذاء العادل والأمن الغذائي المحلي بدعوة من Bread for the World بتاريخ 18 نوفمبر.

ومن المقرر أن يضم وفد الهيئة القبطية الإنجيلية المشارك كلًّا من سوزان صدقي، مدير المواقع التنموية بوجه قبلي، و رفيق ناجي، مدير المواقع التنموية بوجه بحري، و رانيا رشاد، مدير التمويل، و ماجدة رمزي، القائم بأعمال مدير التنمية الريفية الشاملة بوجه بحري، و سهير عزيز، القائم بأعمال مدير الخدمات التنموية المتخصصة، و نانسي عاطف، نائب مدير التمويل، و ماجد بولس، نائب مدير التنمية الريفية الشاملة بوجه قبلي، وماريان ميلاد، مسؤول أول للخدمات التنموية المتخصصة والتنمية الاقتصادية بوجه قبلي.

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