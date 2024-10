"All We Imagine as Light" يتوج بجائزة مهرجان مونتكلير السينمائي

توج فيلم الدراما الهندي “All We Imagine as Light” للمخرجة بايال كابديا، بجائزة أفضل فيلم من مهرجان مونتكلير السينمائي في أمريكا.

كما منح مهرجان مونتكلير جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم "بذرة التين المقدس" للمخرج محمد رسولوف، وحصل فيلم "الموسيقى التصويرية للانقلاب" على جائزة بروس سينوفسكي في مسابقة الأفلام الوثائقية.

يتتبع فيلم "All We Imagine as Light"، الذي كتبته وأخرجته بايال كاباديا في أولى تجاربها الروائية الطويلة، قصة امرأتين في مومباي - برابها، الممرضة المضطربة التي تتلقى هدية غير متوقعة من زوجها المنفصل عنها، وأنو، زميلتها الشابة في السكن التي تبحث عن مكان لتكون حميمة مع صديقها. تتيح لهما رحلة إلى بلدة شاطئية إيجاد مساحة لتجسيد رغباتهما. الفيلم من بطولة كاني كوسروتي وديفيا برابها وشايا كادام وهريدو هارون.

شارك الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي هذا العام، وتوج بالجائزة الكبرى خلال فعاليات النسخة الـ77. وتُعد هذه المشاركة هى الأولى للهند في مهرجان كان منذ نحو 30 عامًا.