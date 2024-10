جامعة قناة السويس ترتقي إلى المرتبة 1248 عالميا و 39 أفريقيا في تصنيف CWTS Leiden 2024 "

أعلن المصنف الهولندي CWTS Leiden لأول مرة تصنيف CWTS Leiden Open Edition لعام 2024 والذي شمل 1506 جامعة كبرى حول العالم وهي نفسها الجامعات المشمولة في التصنيف التقليدي.

وأشار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إلى أن نتائج التصنيف أسفرت عن تحقيق جامعة قناة السويس تقدماً ملحوظاً في التصنيف حيث تقدمت الجامعة في مجمل العلوم من حيث التأثير العلمي للأبحاث 157 مرتبة مقارنة بالنسخة التقليدية من التصنيف وحصلت على المرتبة 1248 عالمياً و 39 أفريقيا.

وتابع " مندور" أن الجامعة تقدمت 21 مرتبة في مجمل العلوم من حيث التعاون الدولي والنشر مفتوح الوصول وحصلت على المرتبة عالميا 1080 و35 أفريقيا بنسبة 86.2% من مجمل الأبحاث المنشورة من باحثي جامعة قناة السويس هو نتاج تعاون دولى.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذا التصنيف يظهر جهود الجامعة نحو الإرتقاء بالمستوى البحثي و الأكاديمي بهدف تحقيق مستوى عالي من التميز والريادة الإقليمية والدولية لباحثينها وحرصهم على النشر فى الدوريات العلمية العالمية الرصينة و التعاون الدولى مع مختلف جامعات العالم.

كما يؤكد على الجهود المتميزة من الدولة في إتاحة النشر المجاني من خلال بنك المعرفة و إتاحة تصفح العديد من دور النشر العالمية للباحثين المصريين.

وأشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن أهم ما يميز هذا التصنيف أنه يعتمد على بيانات ببليوغرافية من قاعدة OpenAlex ويعتمد جزئياً على بيانات من سجل منظمة الأبحاث (ROR) على عكس التصنيف التقليدي الذي يعتمد فقط على بيانات ببليوغرافية من قاعدة Web of Science.

كما كشف الدكتور محمد سعد زغلول عن تحليلاً دقيقاً للنتائج التي حققتها جامعة قناة السويس في مجالات التصنيف المختلفة والتي جاءت كالتالي:

. العلوم الطبية الحيوية والصحية: المرتبة 729عالميا، 20 افريقيا و9 مصريا في مؤشرين التعاون و النشر مفتوح الوصول بنسبة 65.7 % من الابحاث نتاج تعاون دولى. والمرتبة 12 مصريا و 24 دوليا فى مؤشر التأثير العلمى.

. علوم الأرض والحياة: المرتبة 761 عالميا، 33 افريقيا و11 مصريا فى مؤشرين التعاون والنشرمفتوح الوصول بنسبة 73% من الابحاث نتاج تعاون دولى، والمرتبة 35 افريقيا و12 مصريا فى مؤشر التأثير العلمى.

. العلوم الفيزيائية والهندسة: المرتبة 1164 عالميا،15 مصريا فى مؤشرين التعاون والنشرمفتوح الوصول بنسبة 66.3% من الابحاث نتاج تعاون دولى.



. الرياضيات وعلوم الكمبيوتر: المرتبة 1230 عالميا، و 15 مصريا في مؤشرين التعاون والنشر مفتوح الوصول بنسبة 58.5% من الابحاث نتاج تعاون دولى.

. العلوم الانسانية والاجتماعية: المرتبة 1146 عالميا،و 7 مصريا في مؤشرين التعاون والنشر مفتوح الوصول بنسبة 78.1% من الأبحاث نتاج لتعاون دولى.

فيما أوضح الدكتور سامح سعد مدير مكتب التعاون الدولي أن هذا التصنيف يُقدم مجموعة من المؤشرات الببليومترية للجامعات مثل التأثير العلمي والتعاون الدولى والنشر مفتوح الوصول في الفترة ما بين (2019-2022).

مبيناً أن أحد التحديات الرئيسية في تصنيف الجامعات هو كيفية التعامل مع المنشورات الصادرة عن المؤسسات التابعة للجامعات مثل معاهد البحوث والمستشفيات.

ومن جانبها ـ أوضحت الدكتورة إلهام الخواص مدير وحدة التصنيف الدولي أن جامعة قناة السويس صنفت في مجمل العلوم والتي تشمل خمس مجالات اساسية وهى العلوم الطبية الحيوية والصحية (Biomedical and health sciences)، علوم الأرض والحياة (Life and earth sciences)، الرياضيات وعلوم الكمبيوتر (Mathematics and computer science)، العلوم الفيزيائية والهندسة ((Physical sciences and engineering والعلوم الانسانية والاجتماعية (Social sciences and (Huminities.

يُذكر أن هذا التصنيف يشمل الأبحاث المنشورة للجامعة في أعلى 1%، و5%، و10%، و50% من قائمة المجلات العالمية.

و يستخدم تصنيف CWTS المفتوح العلاقات الموثقة في ROR لتحديد انتماء المنشورات للجامعات.

كما يميز تصنيف Leiden بين المنشورات الصادرة عن المؤسسات المرتبطة التي تذكر الجامعة والمنشورات التي لا تذكر الجامعة.