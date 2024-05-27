خبير علاقات دولية: مصر مستمرة في دفاعها عن أشقائها الفلسطينيين

أكد طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، أنّ مصر مستمرة ومستميتة في دفاعها عن أشقائها الفلسطينيين، مشيرا إلى أنّ هذه الثوابت لا تتزعزع أبدا، فالدولة المصرية دائمًا أنها الأقدر على تقديم بروتوكول الوقاية ترياق الشفاء لحل هذه القضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مصر وسياساتها الخارجية بشكل عام فيما يتعلق بالقضية المركزة قضية القضايا، عبارة عن قوة وحكمة وثبات وعطاء ومثابرة وفاعلية.

وتابع خبير العلاقات الدولية، أنّ مصر تُفشل المخططات الجهنمية بإصرارها على التمسك بقواعد القانون الدولي وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وفضح إسرائيل أمام العالم أنها هي من تُغلق المعبر، لافتا إلى أن حكم محكمة العدل الدولية في أه لابد من إسرائيل أن تفتح المعبر من جانبها تأكيد على خطاب الدولة المصرية.