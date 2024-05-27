المنظمات الأهلية الفلسطينية: إسرائيل لم تنصاع لقرار محكمة العدل الدولية وتصعد عدوانها على رفح الفلسطينية

قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، إن الاحتلال الإسرائيلي بدأ في تصعيد عدوانه على رفح الفلسطينية أمس على كافة المستويات، بدلا من الانصياع لقرار محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.



وأضاف الشوا، في مداخلة هاتفية مع قناة "النيل للأخبار"، "إن الاحتلال واصل إغلاق المعابر ومنع دخول الشاحنات التى تحمل المساعدات على مدار 20 يوما إلى مدينة غزة ومنطقة الشمال، حيث تتعرض منطقة جباليا إلى تطهير ونسف لمربعات سكنية"، مؤكدا أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك من أجل الضغط على دولة الاحتلال لاحترام قرارات محكمة العدل الدولية وهي أعلى سلطة قضائية في العالم، وقرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بوقف الحرب وفتح المعابر.



ولفت إلى إن قرار مجلس الحرب الإسرائيلي بوقف إمدادات الغذاء والدواء والكهرباء والمياه عن قطاع غزة، أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير وخاصة وضع الغذاء، كما سيؤدي تدهور وضع الأمن الغذائي إلى مزيد من تفاقم الحالة الصحية خاصة سوء التغذية لدى الأطفال.



وأوضح أن هناك أطفالا فٌقدت جراء المجاعة ولم يسجلوا بعد، كما أن هناك 21 ألف من المرضى والجرحى الذين يحتاجون للعلاج خارج قطاع غزة فقدوا، بسبب سيطرة قوات الاحتلال على المعابر وإغلاقها وعدام السماح بمرورهم لتلقي العلاج.



وأشار إلى أنه في ظل فشل المجتمع الدولي في الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لاحترام المعاهدات الدولية أدى إلى استمرار الاحتلال في عدوانه على الشعب الفلسطيني وتعميق الأزمة الإنسانية التي يعيشها على كافة المستويات سواء بالقصف أو التجويع أو التعطيش، خاصة عدم توافر الوقود المتربط بكل تلك المشكلات.