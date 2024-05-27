الكلاسيكو السعودى.. رونالدو ومانى يقودان التشكيل المتوقع للنصر أمام الاتحاد

لا صوت يعلو الليلة، فى المملكة العربية السعودية، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الإثنين، عندما يستضيف ملعب "الأول بارك"، فى الكلاسيكو السعودى، والذى يستضيف فيه فريق النصر، نظيره الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من عمر مسابقة دورى "روشن".

ويبحث النصر عن الفوز فى مواجهة الليلة فى اختباره الصعب، من أجل مصالحة جماهيره، وذلك أمام نظيره الاتحاد، الذى يسعى لخطف المقعد المؤهل لبطولة كأس آسيا 2.

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يخوض النصر الكلاسيكو السعودى بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: راغد النجار

خط الدفاع: محمد آل فتيل – عبدالإله العمري – نواف بوشل – محمد قاسم

خط الوسط: علي الحسن – أوتافيو – سامي النجعي

خط الهجوم: ساديو ماني – عبدالرحمن غريب – كريستيانو رونالدو.



النصر يبحث عن الفوز

ويسعى فريق النصر للفوز فى الكلاسيكو السعودى رغم انها تحصيل حاصل أمام الاتحاد ، لكنها تحمل إثارة كبيرة، وذلك لمصالحة جماهيره الحزينة بعد موسم غير موفق.

ويحتل فريق النصر وصافة ترتيب الدورى السعودى برصيد 79 نقطة، خلف الهلال البطل بفارق 14 نقطة.

وعلى الجانب الآخر يتنافس فريق الاتحاد صاحب المركز الخامس برصيد 54 نقطة، مع التعاون صاحب المركز الرابع برصيد 56، على المقعد المؤهل لبطولة دورى أبطال آسيا 2.

وسيقاتل الاتحاد صاحب المركز الخامس بـ 54 نقطة لانتزاع النقاط كاملة فى الكلاسيكو السعودى، على أمل تعثر التعاون الرابع في مواجهة الاتفاق لاقتحام المربع الذهبي وضمان مقعد في دوري أبطال آسيا 2.

وتنتهى مساء اليوم الأثنين، منافسات الدورى السعودى للمحترفين "روشن"، عندما تقام الجولة الأخيرة بين جميع الفرق فى توقيت واحد، يتنافس فيها أكثر من فريق على المقعد المؤهل لبطولة دورى أبطال آسيا 2، وعلى مقعد البقاء فى الدورى للموسم المقبل.

وحصد فريق الهلال لقب الموسم الحالى للمرة الـ 19 فى تاريخه، وللمرة السادسة فى آخر 8 مواسم، بعد ان حصد 93 نقطة، خلال 33 جولة لم يتذوق فيها طعم الهزيمة، وتعادل فى 3 جولات، وهز شباك خصومه بـ 99 هدف، كأقوى خط هجوم فى الدورى حتى الآن، وأقوى خط دفاع بعدما اهتزت شباكه بـ 22 هدف فقط.

كما يتنافس 4 فرق، وهم الرياض صاحب المركز الـ 14 برصيد 32 نقطة، وأبها صاحب المركز الـ15 برصيد 32 نقطة، والطائى صاحب المركز الـ16 برصيد 31 نقطة، والأخدود صاحب المركز الـ17 برصيد 30 نقطة، على الهروب من المقعدين المخصصين للهبوط لدورى الدرجة الأولى.