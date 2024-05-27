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الإثنين 27 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي: ملتزمون بدعم تايوان على جميع المستويات

مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي
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أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول، اليوم الاثنين، أن واشنطن ستظل شريكا موثوقا لتايوان، وستواصل دعمها على كافة المستويات.


وقال المسؤول الأمريكي ـ في مؤتمر صحفي خلال زيارته لتايوان، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية ـ إن الجمهوريين والديمقراطيين ملتزمون بدعم الديمقراطية في تايوان.. مضيفا أن بلاده قدمت مساعدات بقيمة ملياري دولار إلى منطقة المحيط الأطلسي، فضلا عن الأسلحة التي سوف تقدمها واشنطن في المستقبل.


وأشار إلى أنه لن يكون هناك أي سلام أو ازدهار دون تعزيز الردع لمنع النزاعات والحروب، موضحا أن هناك ترهيبا عسكريا يحصل في المنطقة لكبح جماح الديمقراطية.


وأكد المسؤول الأمريكي أن أي قدر من الإكراه أو الترهيب لن يؤدي إلى إبطاء أو إيقاف الزيارات الروتينية التي يقوم بها الكونجرس إلى تايوان.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول واشنطن تايوان