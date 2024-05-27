ads
الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يكشف ملابسات واقعة نشوب حريق لسيارة بالمنوفية وضبط مرتكبى الواقعة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الاجهزة الامنية بقطاع الامن العام من كشف ملابسات واقعة نشوب حريق لسيارة بالمنوفية وضبط مرتكبى الواقعة
 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية بنشوب حريق بسيارة ملاكى (مُبلغ بسرقتها) أثناء توقفها بدائرة المركز، ونتج عن ذلك إحتراقها بالكامل .
 بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز ) .  
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبرفقته (عاطل "له معلومات جنائية") وبحوزتهما (بندقية آلية - بندقية خرطوش - عدد من  الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 5  كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين) وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى  فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية لحماية نشاطهما الإجرامى وأقر المتهم الأول بإرتكابه واقعة إضرام النيران بالسيارة المشار إليها بقصد إخفاء معالمها عقب علمه بضبط مرتكبى واقعة سرقتها (لسابقة قيامه بشرائها منهم وعلمه بكونها مسروقة).  
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

نشوب حريق لسيارة بالمنوفية ضبط مرتكبى الواقعة