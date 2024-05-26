جيش الاحتلال: 8 صواريخ أطلقت من قطاع غزة وصلت إلى تل أبيب

أعلن جيش الاحــتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، أن 8 صواريخ من الرشقة التي أطلقت من قطاع غزة وصلت إلى تل أبيب الكبرى، وذلك وفقا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الاخبارية".

ودوت صفارات الإنذار، منذ قليل في أكثر من 20 مدينة وبلدة وسط إسرائيل وتل أبيب الكبرى.

وقال جيش الاحتلال، أن بعض الصواريخ التي انطلقت من قطاع غزة سقطت في هرتسليا وبني براك.

وقالت فصائل فلسطينية: قصفنا تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين

ومنذ قليل، أعلنت تل أبيب الكبرى أنها لم تتعرض للقصف من غزة منذ نحو 4 أشهر.

وكان «حزب الله» قد أعلن في 3 بيانات منفصلة مساء أمس (السبت)، أن عناصره استهدفوا مبنيين في مستعمرة «المطلة»، ومبنى في مستعمرة «المنارة»، ومبنيين في مستعمرة «شتولا» الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، رداً على اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

