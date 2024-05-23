العاهل البحريني يؤكد حرص بلاده على تعزيز مجالات التعاون المشترك مع جمهورية الشيشان

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حرص بلاده على توثيق التعاون مع جمهورية الشيشان في مختلف الجوانب الحيوية بما يخدم المصالح المتبادلة.

جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين أمس الأربعاء خلال لقاء الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال زيارته الحالية لروسيا مع رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قاديروف والذي تم خلاله بحث تطور ونمو العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين.

كما بحث العاهل البحريني، خلال لقائه أيضا رئيس جمهورية تتارستان الروسية رستم مينيخانوف مع رئيس تتارستان، العلاقات الثنائية وفرص تعزيز التعاون المشترك وتنميته إلى آفاق أرحب، في كافة المجالات.

وبحث الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال لقائه الشيخ طلعت صفا تاج الدين المفتي العام لروسيا رئيس الإدارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا،علاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين وما يشهده التعاون المشترك من تقدم مستمر على مختلف المستويات وبخاصة في مجال التواصل الحضاري والتبادل الثقافي.

يذكر أن العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، كان قد وصل فى وقت سابق اليوم والوفد المرافق، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية لروسيا الاتحادية تلبية لدعوة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يجري خلالها مباحثات رسمية مع الرئيس الروسي تتناول علاقات التعاون التي تربط بين البلدين، ومستجدات الأوضاع الاقليمية والدولية الراهنة.

وأثنى العاهل البحريني، عقب وصوله موسكو، على الدور البناء الذي تقوم به روسيا من أجل صيانة الأمن والسلم الدوليين، والإسهام في دعم جهود التنمية والازدهار في دول العالم، مؤكدا الحرص على توثيق العلاقات البحرينية الروسية والارتقاء بها إلى مستويات أكثر شمولا وازدهارا بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الخير والنفع للبلدين.