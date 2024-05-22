روسيا: تسجيل 9 انتهاكات للأجواء السورية من جانب طيران التحالف الدولي

قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، اليوم الأربعاء، إن المركز سجل 9 انتهاكات للأجواء السورية من قبل طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح بوبوف - في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأربعاء- أنه "وفي منطقة التنف، تم تسجيل 9 خروقات لطائرتي التحالف من طراز إف 15 وزوج من الطائرات المقاتلة تايفون وزوج من الطائرات الهجومية من طراز A-10 ثاندربولت وطائرة بدون طيار متعددة الأغراض من طراز MQ-1C خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وبحسب بوبوف، تم تسجيل 3 انتهاكات من قبل التحالف لبروتوكولات منع الاشتباك الموقعة في 9 ديسمبر 2019، والتي تتعلق برحلات الطائرات بدون طيار التي لم يتم التنسيق معها مع الجانب الروسي، خلال الـ 24 ساعة الماضية.