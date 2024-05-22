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الأربعاء 22 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

6 يونيو.. "غنوة في فيلم" حفل فني لفرقة نغم بالإسكندرية

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ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، حفلا فنيا جديدا لفرقة نغم للموسيقي العربية بالإسكندرية تحت عنوان "غنوة في فيلم"، وذلك في السابعة من مساء الخميس المقبل، الموافق 6 يونيو المقبل، بقاعة مسرح توفيق الحكيم بمقر المركز.

تقدم الفرقة بقيادة المايسترو أحمد رجب، مجموعة من أجمل وأشهر أغاني الأفلام المصرية القديمة والحديثة.

ويعد مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، من أهم وأبرز المراكز الفنية والثقافية التنويرية في مصر، فهو أول مركز فني ثقافي تم تأسيسه في محافظة الإسكندرية، يتبع قطاع صندوق التنمية الثقافية.

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