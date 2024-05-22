السفيرة الأمريكية تروي تجربة نزوحها من كردستان العراق

تجربة فريدة .. كانت بطلتها السفيرة الأمريكية بالقاهرة والتي تحولت من لاجئة من اقليم كردستان العراق إلى سفيرة الولايات الأمريكية بالقاهرة

تلك الرواية كشفت تفاصيلها السفيرة هيرو مصطفى غارغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة خلال احتفالية السفارة الأمريكية بالقاهرة فقالت انه على الرغم من انني لا اقارن تجربتي مع سكان غزة والسودان، الا انني متفهمة الحزن والخوف الناجم عن تجربة الحرب والنزوح، مضيفة "كنت ابلغ من العمر ثلاث سنوات عندما وِصَلتْ الى داكوتا الشمالية في سهول الولايات المتحدة مع عائلتي كلاجئين من كردستان العراق، رحلتنا لم تكن سهلة، وانا ممتنة لأهلي لأنهم اتخذوا قرار سفرنا الى الولايات المتحدة.

واضافت قائلة: على الرغم من انني كنت اتحدث قليلاً باللغة الانجليزية، الا انني فهمت معنى" الحرية " وانه سمح لي بأن يكون لدي آمال وأحلام في الولايات المتحدة.

واضافت قائلة" أعتقد أن كل شخص يجب أن يتمتع بالحرية والكرامة لتحقيق آمالهم وأحلامهم.