الجارديان: غالبية الأمريكيين يعتقدون خطأً أن الولايات المتحدة في حالة ركود اقتصادي

أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد هاريس، حصريا لصحيفة الجارديان اليوم الأربعاء، أنه يعتقد أن ما يقرب من ثلاثة من كل خمسة أمريكيين بشكل خاطئ أن الولايات المتحدة تمر بحالة ركود اقتصادي، والأغلبية تلوم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسط استمرار التشاؤم بشأن الاقتصاد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وبحسب نتائج الاستطلاع التي نشرت اليوم، يعتقد 55% من الأمريكيين أن الاقتصاد ينكمش، و56% أن الولايات المتحدة تعاني من الركود، على الرغم من أن المقياس الأوسع للاقتصاد، وهو الناتج المحلي الإجمالي، آخذ في النمو.

كما أظهر الاستطلاع أن 49% من الأمريكيين يعتقدون أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفض هذا العام، على الرغم من ارتفاع المؤشر بنحو 24% في عام 2023 وارتفع بأكثر من 12% هذا العام.

كما كشف أن 49% يعتقدون أن البطالة وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 50 عامًا، على الرغم من أن معدل البطالة كان أقل من 4%، وهو أدنى مستوى منذ 50 عامًا.

ويلقي العديد من الأمريكيين اللوم على بايدن في حالة الاقتصاد، حيث قال 58% ممن شملهم الاستطلاع، إن الاقتصاد يتدهور بسبب سوء إدارة الإدارة الرئاسية الأمريكية.

وأبرز الاستطلاع مشاعر الناس المعقدة بشأن التضخم، حيث أشارت الغالبية العظمى من المشاركين (72%) إلى أنهم يعتقدون أن التضخم آخذ في الارتفاع. في الواقع، انخفض معدل التضخم بشكل حاد من الذروة التي بلغها بعد كوفيد-19 عند 9.1%، وظل يتقلب بين 3% و4% سنويا.

يتم تعريف الركود عمومًا بانخفاض النشاط الاقتصادي، الذي يُقاس عادةً بالناتج المحلي الإجمالي، على مدى ربعين متتاليين، على الرغم من أن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية في الولايات المتحدة له الكلمة الأخيرة. وكان الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في ارتفاع على مدى السنوات القليلة الماضية، باستثناء انكماش قصير في عام 2022، وهو ما لم يعتبره المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية ركودًا.