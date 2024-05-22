غدا.. افتتاح معرض السلع الزراعية "خير مزارعنا لأهالينا"

تفتتح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، غدًا الخميس، معرض السلع الزراعية خير مزارعنا لأهالينا بالمتحف الزراعي بالدقي لتوفير السلع الأساسية للمواطنين مع اقتراب عيد الاضحى المبارك.

وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ، إن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا مستمرة في تحقيق دورها الإيجابي بتلبية جميع رغبات المواطنين من خلال إتاحه وتوفير أكثر من 220 سلعة ومحاربة الغلاء والاحتكار الذي يمارسه بعض التجار، موضحًا أن إرضاء المواطنين هو الهدف الرئيسي.. مشيرًا إلي أن المعرض يقام على هامش معرض زهور الربيع.