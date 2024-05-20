حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية

وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن أسوان دمياط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 3 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو).. بحوزة (4 متهمين).

ضبط 2 قطعة سلاح نارى.. عبارة عن ( 2فرد محلى– وطلقة).

تنفيذ 610 حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 8 كيلو جرام لمخدر البانجو – 5,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا عدد (3) قطع سلاح نارى عبارة عن (طبنجة- 2 فرد محلى- عدد من الطلقات ) .. بحوزة (3 متهمين "لـهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.