وزير الصحة الإيراني: ​​وفرنا كافة الإمكانات والمرافق الطبية في منطقة حادث مروحية الرئيس الإيراني

قال وزير الصحة ​​الإيراني، "بهرام عين اللهي" «نحن الآن في المنطقة وكل قوات الإنقاذ تقوم بالبحث، المنطقة ضبابية للغاية ويصعب البحث»، وفقا لـ"القاهرة الإخبارية".

وأكد وزير الصحة الإيراني، لقد قمنا بوضع جميع الإمكانيات الطبية بما في ذلك طب الطوارئ والجراحة والإسعاف.

كما أكد وزير الصحة الإيراني: «وفرنا كل الإمكانيات لعلاج الرئيس رئيسي ومن معه فور العثور على مروحيته، والظروف الجوية والمنطقة الوعرة تعوقان عمليات البحث عن مروحية الرئيس رئيسي».

وأضاف رئيس الهلال الأحمر الإيراني، هناك فريق إنقاذ أصبح قريبا جدا من الموقع المحتمل لمروحية الرئيس رئيسي.

وقال متحدث الحكومة الإيرانية، إن عملية البحث عن مروحية الرئيس رئيسي تواجه ظروفا جوية صعبة وفي منطقة جبلية لا يمكن الوصول إليها بسهولة.

متسلقو الجبال يساعدون فرق الإنقاذ

توجهت فرق جديدة للإنقاذ ومتسلقي الجبال للعثور على موقع مروحية الرئيس وجميع الامكانيات متاحة.

ونظرًا لسوء الأحوال الجوية، لا يمكن إجراء البحث بالمروحيات، كما أن الظروف الجوية تجعل من المستحيل تحليق المروحيات، ويجب أن تتم هذه العملية على الأرض، وقد تسببت هذه المشكلة في صعوبة وبطء العملية.