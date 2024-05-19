بقيمة ٦٠ مليون جنيه.. الأمن يصادر ممتلكات تاجري مخدرات في الجيزة

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة الجيزة)، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والمركبات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً).

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.

