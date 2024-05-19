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الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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بقيمة ٦٠ مليون جنيه.. الأمن يصادر ممتلكات تاجري مخدرات في الجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 قامت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة الجيزة)، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والمركبات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً).
جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

جرائم غسل الأموال 60 مليون جنيه المخدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وزارة الداخلية بالجيزة