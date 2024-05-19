إندونيسيا واليابان تبحثان تطوير اتفاقية الشراكة الاقتصادية الثنائية

بحث وزير التجارة الإندونيسي ذو الكفل حسن، مع نائب وزير الخارجية الياباني كومورا ماساهيرو، تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، بما في ذلك إدخال تغييرات في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإندونيسية - اليابانية.



وقال وزير التجارة الإندونيسي - في بيان أوردته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، اليوم /الأحد/ - إنه ناقش مع ماساهيرو، التعاون التجاري بين إندونيسيا واليابان على المستوى الثنائي والإقليمي ومتعدد الأطراف.



وأشار إلى أن بلاده تقدر دعم اليابان لاستكمال التغيير في مفاوضات بروتوكول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإندونيسية - اليابانية، واستكمال عملية التنقيح القانوني وإعداد النص الأصلي للبروتوكول باللغتين الإندونيسية واليابانية.



وأضاف وزير التجارة الإندونيسي: "نهدف إلى أن يوقع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على التغيير في بروتوكول الاتفاقية قبل أكتوبر المقبل".

كما ناقش الجانبان أيضًا القضايا الإقليمية ومن بينها الشراكة الاقتصادية الشاملة بين (الآسيان) واليابان والشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة واتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ في 2 يناير 2023.



وشجعت إندونيسيا اليابان على البدء في مناقشة تنفيذ مبادرات مشروع التعاون في صناعة السيارات للسيارات الكهربائية التي تم التصديق عليها خلال القمة التذكارية للسنة الخمسين للصداقة والتعاون بين الآسيان واليابان في طوكيو العام الماضي.



يُشار إلى أن اليابان هي الشريك التجاري الثالث لإندونيسيا باعتبارها دولة مقصد للتصدير والاستيراد.