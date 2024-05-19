"تعليم الغربية": الامتحان في مستوى جميع الطلاب ولا توجد شكاوى من الجبر والإحصاء

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الاحد، أن امتحان الشهادة الاعدادية جاء في مستوى جميع الطلاب ولا توجد شكاوى من الجبر والاحصاء.

وتفقد وكيل “تعليم الغربية” عدد من لجان مدارس إدارة قطور التعليمية للاطمئنان إلى سير الامتحانات بصورة طيبة وبدون أي شكاوى من الطلاب.

وتوجه وكيل الوزارة في بداية الجولة إلى لجان مدارس إدارة قطور التعليمية، حيث تابع لجان مدرسة السادات الإعدادية، السيدة عائشة الإعدادية بنات للاطمئنان إلى سير الامتحان بدون أي مشكلات، والاطمئنان إلى عدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية، ووضوح الأسئلة وجودة الطباعة.

واختتم "حسن" جولة المتابعة بلجنة مدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات، التابعة لإدارة قطور التعليمية، حيث اطمأن إلى سير الامتحان بصورة طيبة، والتزام جميع العاملين بالضوابط الامتحانية خلال فترة سير الامتحان.

وخلال تواجده بجميع اللجان، شدد وكيل الوزارة على عدم التصوير داخل اللجان، وكذلك عدم اصطحاب الهاتف المحمول للطلاب والمعلمين، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة، مع الحزم الشديد وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

الجدير بالذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية العامة والبالغ عددهم 88682 طالب يؤدون اليوم الامتحان في 412 لجنة في مادتي الجبر والاحصاء، والتربية الدينية، في حين يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية المهنية البالغ عددهم 3588 طالب، الامتحان في 25 لجان، في مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية والفنية.

وقد أكد وكيل الوزارة أننا حريصون دائما على متابعة سير العملية الامتحانية في جميع الإدارات والمدارس، والاطمئنان إلى سير الامتحانات بنجاح، ونتابع المدارس يومياً للاطمئنان والمتابعة.