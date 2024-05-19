بن غفير يدعو نتنياهو إلى إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير الأمن القومي بن غفير دعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

ويجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع اليوم، لبحث عملية رفح الفلسطينية ومواقف إسرائيل التي سيتم عرضها على مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

ويزور مستشار الأمن القومي الأمريكي، إسرائيل للقاء كبار مسئوليها وبحث الحرب في غزة والمفاوضات لتأمين إطلاق سراح المحتجزين، وبحسب البيت الأبيض فأن لقاءات "سوليفان" تتناول الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وأزمة النازحين في ضوء توسيع العمليات في رفح الفلسطينية.