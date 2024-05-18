الشهادة الاعدادية|تعليم الغربية: انتظام الامتحانات ولا شكاوى من اللغة العربية

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، و خالد حمدان وكيل المديرية اليوم السبت، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2023 / 2024، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.



واطمأن وكيل الوزارة إلى سير الامتحانات بصورة طيبة، بجميع اللجان، بالإدارات التعليمية العشر، ولا توجد أي شكاوى من الطلاب خلال سير الامتحان.



وشدد وكيل الوزارة على عدم التصوير داخل اللجان، وكذلك عدم اصطحاب التليفون المحمول لكلا من الطلاب والمعلمين، والتشديد على عدم دخول أي اجهزة الكترونية تساعد على الغش، مثل الساعات او السماعات، أو غيرها، والتوجيه بتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ويؤدي 1.6 مليون طالب وطالبة في الصف الثالث الإعدادي علي مستوي محافظات الجمهورية امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024، والتي ستبدأ اليوم السبت 18 مايو 2024 وتستمر حتى يوم الخميس 23 مايو 2024.

جدول الامتحانات:

السبت 18 مايو: اللغة العربية والخط.

الأحد 19 مايو: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الإثنين 20 مايو: الهندسة.

الثلاثاء 21 مايو: اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

الأربعاء 22 مايو: العلوم، والتربية الفنية.

الخميس 23 مايو: الدراسات الاجتماعية، و"التربية الرياضية خاص بمدرسة السعيدية".

في السياق ذاته اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الإجراءات اللازمة لتأمين سير الامتحانات بشكل منتظم ونزيه، حيث تم تشكيل غرف عمليات بمركز كل مديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي أي بلاغات، والتواصل مع غرف العمليات بوزارة التربية والتعليم، كما تم تكليف لجان متابعة من الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية، والإدارة العامة للتنسيق الأمني بوزارة الداخلية، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بجميع المدارس، كما تم تخصيص غرف عمليات بوزارة الصحة لمتابعة أي حالات صحية طارئة قد تتعرض لها الطلاب أو أعضاء لجان الامتحانات.

ومن جهتها وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليمات للطلاب بضرورة مراجعة المناهج الدراسية جيداً، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، وتناول وجبة إفطار صحية، والوصول إلى لجان الامتحانات مبكراً، كما وجهت التعليمات لأولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب للمذاكرة، وتقديم الدعم النفسي لهم، وتجنب التوتر والقلق.