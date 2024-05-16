شواطئ الإسكندرية تشدد على الحقوق والواجبات اتجاه زوارها

أعلنت منذ قليل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية اليوم الخميس 16 مايو، عن استعداد شواطئ المحافظة لاستقبال الزوار من داخل المدينة وخارجها، فمع انتهاء موسم امتحانات أخر العام للعديد من الصفوف الدراسية، وارتفا ةع درجات الحرارة يمكن لزوار الشواطئ الاستمتاع بمياه البحر المتوسط.

وفى إطار تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة المتابعة والمرور الدورى علي شواطئ والتنبيه علي مستأجرى بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الواردة ضمن كراسة الشروط هناك مجموعة من الحقوق والواجبات الملزمة على الرواد علي شواطي الإسكندرية.

أولًا هناك حقوق الرواد والمصطافين علي شواطئ الإسكندرية، ومنها سعر التذكرة يشمل الدخول للشاطئ والحصول علي كرسي وشمسية واحدة لكل أربع أفراد وإستعمال دورة المياة وغرفة خلع الملابس.

كما أن سعر التذكرة المدون عليها هو السعر المعتمد لا يدفع أكثر من سعر التذكرة، لدخول الشاطئ تذكرة واحدة فقط، دورات المياه مجانا، ورفض فرض الاكراميات وأعمال البلطجة، والتواصل مع إدارة المصايف والسياحة في حالة التعرض لمثل هذه المواقف.

أتمسك بحقك و أتواصل مع الادارة فورا فى حالة رفض العمال تسكين حضرتك فى الصف الاول رغم استحقاقك للتسكين فى الصف الاول، فى حالة عدم استقرار الطقس الالتزام الكامل بتعليمات رجال الإنقاذ وعمال الابراج، عدم ركوب البدالات بدون سترة الإنقاذ ((لايف جاكت )).

واجبات الرواد والمصطافين علي شواطئ الإسكندرية، الحافظ علي نظافة الشاطئ سلال المهملات منتشرة علي طول الشاطئ لذلك برجاء إلقاء المخلفات داخل السلال وممنوع تماما القائها علي الرمال او داخل مياه البحر، ممنوع تماما إلقاء المخلفات والتخلص من علب العصير والبامبرز داخل دورات المياه.

لابد من الحافظ علي خصوصية جيرانك من المصطافين، ممنوع تماما شرب الكحوليات او اى نوع من المكيفات اثناء تواجدك بالشواطئ الامر الذى يعرضك للمسائله القانونية والطرد من الشاطئ ة، احترام تعليمات الشاطئ وخصوصيته وعدم تسكين الشباب فى الاماكن المخصصة للعائلات.

كما يمنع استخدام الالفاظ البذيئة علي الشواطئ، عدم لعب الراكيت والكرة فى اماكن تجمع المصطافين، ممنوع اصطحاب الحيوانات داخل الشاطئ.