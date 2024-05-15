"التنمية الثقافية" يُناقش الذكاء الاصطناعي والمجتمع خلال ندوة بالاسكندرية.. غدًا

يناقش مركز جمال عبدالناصر الثقافي بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية ، الذكاء الاصطناعى والمجتمع، وذلك غداً الخميس في تمام السادسة والنصف مساءَا.

يأتي ذلك خلال ندوة تحت عنوان الإعلام والناس والتكنولوجيا…. المجتمع والذكاء الاصطناعي "، لمعرفة الي اي مدى يؤثر الذكاء الاصطناعي في المحتوى الاعلامي وكيف يتم استخدام تطبيقاته في عمل المحتوى، وهل يمكن ان يكون الذكاء الاصطناعي محرك للابتكار الإعلامي؟.كما يتناول طرق الي المنصات الاجتماعية المتعددة والى اي مدى يمكن اعتبارها منفذ اعلامي.

يشارك في اللقاء احمد عصمت الباحث فى مجال تكنولوجيا الإعلام والتحول الرقمي، والمدير التنفيذي لمنتدى الإسكندرية للإعلام ومؤسس مجلة أليكس أجندة، وتدير اللقاء الإعلامية شيماء حمودة .

يتزامن اللقاء مع احتفال المركز بمرور عام على تقديم اللقاءات الشهرية التي يقدمها مركز الزعيم جمال عبد الناصر لجمهور الاسكندرية تحت عنوان (البيت)، والتي أسسها فاعلين مؤثرين في الحقل الثقافي السكندري وهم الشاعر والمترجم ميسرة صلاح الدين والناقدة ريم ابو الفضل والمترجمة هبة يونس النيل و الشاعر احمد الشيخ.

يذكر أن (البيت) هو لقاء شهري متنوع يناقش العديد من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحات الفنية والأدبية والاجتماعية، لتعزيز الثقافة بين أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الثقافي، وتبادله بين أصحاب الفكر، ونقله وإتاحة مساحات لأى تجربة أو مبادرة واعدة، إلى جانب تسليط الضوء على شخصيات بارزة لها بصمات واضحة في المجالات الإبداعية والأدبية والاجتماعية والاقتصادية.