بالصور.. مديرية عمل الشرقية تنظم ندوة لمناقشة قضايا المرأة

نظمت مديرية العمل بالشرقية، ندوة توعوية لمناقشة قضايا المرأة وكيفية تمكينها اقتصادياً، وذلك للمتدربات بقسم السجاد النصف آلي (هاند تافت ) ، ضمن الخطة التنفيذية لمشروع "دعم إدماج النوع الإجتماعي مجال العمل" للعام 2024 المنطلق فى 4 محافظات ،هى الشرقية ، والإسماعيلية ، والمنوفية ، والسويس.

تناولت الندوة شرح للهدف من المشروع ، والشريحة المستهدفة ، وتقديم محاضرات علمية حول المنظور الطبي لخطورة الزواج المبكر ، وأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، والعنف ضد المرأة ، مثل التحرش والختان ، ومكانة المرأة في الأديان السماوية و المنظور الديني لخطورة الزواج المبكر والقاصرات ، والمساواة بين الرجل في الحقوق والواجبات وعدم التمييز ، وكيفية تمكين المرأة إقتصادياً ، والخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات ، والبرامج التدريبية والخدمات المستحدثة في مجال ريادة الأعمال ومنها دورات ريادة الأعمال ، فضلاً عن توجية الشباب للمشروعات المناسبة في محيطه مثل دورة (gwb ) والتي يتم تنفيذها على مدار يومين ، لعدد 25 متدرب وإمكانية تنفيذها بالتعاون مع المديريات للحصول على 25 فكرة لمشروعات صغيرة ومتوسطة ..

وأوضح أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتمكين المرأة إقتصادياً وحمايتها من خلال برامج تدريبية مجانية على المهن المستحدثة والتي يتطلبها سوق العمل لتأهيلها وتنمية مهاراتها للإلتحاق بفرصة عمل مناسبة أو بدء مشروع صغير ، والتنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف ، من أجل تعزيز مشاركتها في سوق العمل.

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