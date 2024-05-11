أصيب 5 أشخاص، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

5 مصابين في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بأسوان

تلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت إشراف الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية بنبان بنطاق مركز دراو، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى.

أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث يخضعون حاليًا للملاحظة والفحوصات الطبية.

تم إبلاغ النيابة العامة بالحادث، وتولت الأجهزة الأمنية التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.