مصطفى بكري: جيش الاحتلال قصف غزة بأكبر من 4 قنابل ذرية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الدمار الذي تعرض له قطاع غزة بجحم أكبر من 4 قنابل ذرية ألقيت عليه من قبل الجيش المحتل، معلقا: أطفال يموتون ويقتلون دون ذنب أو جريمة، ويدفنون تحت الأنقاض، لافتا إلى أن أطفال فلسطين مات منهم عشرات الآلاف.

وأضاف بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن الشعب الفلسطيني يضرب أروع صور الصمود في مواجهة جرائم العدو، أين أنت أيها العالم الجبان؟، لقد ضاعت كل هذه الشعارات وتكشفت الوجوه.

وأكد أن العالم ما يزال يسدد اتهاماته ويسخر من الشعب الأبي العظيم، متسائلا: هل ترون شعوبنا وصرخاتها المكتومة؟، يريدون تهجير كل فلسطيني عبر مصر تاركا أهله ودياره وأمواله، ولكن الفلسطينيون سيظلون متمسكون بأرضهم.

وتابع بكري قائلا: كل من شارك في حرب فلسطين قاتل، ولكن النهاية حتمية بانتصار الشعب الأبي المجاهد.