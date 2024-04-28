مدير الإشارة: مرور 90% من حركة تداول البيانات العالمية عبر مصر

تحدث اللواء أركان حرب هاني محمود منصور، مدير الإشارة، عن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة "حكومة لا ورقية"، شملت التطبيقات التخصصية وهي استضافة 600 تطبيق لـ 114 جهة حكومية.

مدير الإشارة: الأرشيف الرقمي بالعاصمة الإدارية يتضمن 400 مليون ورقة حكومية

وقال مدير الإشارة خلال كلمته بافتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، اليوم الأحد، أن التطبيقات التشاركية شملت منظومة المراسلات الحكومية، وإدارة المشروعات القومية، وإدارة الموارد البشرية، فضلًا عن الأرشيف الرقمي الذي تضمن أرشفة 400 مليون ورقة من المراسلات الحكومية.

وأوضح مدير الإشارة، أن مراكز البيانات والحوسبة السحابية أصبحت صناعة عالمية كونها الأكثر قيمة في العالم، وترسخ مكانة الدولة لتكون مركزًا لجذب الاستثمارات.

وتابع موجها حديثه للرئيس السيسي قائلا: “وانطلاقًا من الرؤية المستقبلية للقيادة السياسية، وجهت بالبدء في إنشائها لتدعيم مركز مصر كممر رئيسي لحركة نقل البيانات في العالم، بالاستفادة من موقعها الفريد، ومرور أكثر من 90% من حركة تداول البيانات العالمية العابرة من شرق إلى غرب العالم، مرورًا بالبحر الأحمر والمتوسط”.