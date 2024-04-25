"المسرح" و"الذكاء الاصطناعي" في قصور الثقافة بأسيوط

نظم فرع ثقافة أسيوط عددا من الفعاليات الثقافية التوعوية لرواد مواقعه التابعة، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبرامج وزارة الثقافة.

وعقد بيت ثقافة منفلوط محاضرة ثقافية بعنوان "الذكاء الاصطناعي والمستقبل"، تناول بها الباحث أحمد محب مقلد، مفهوم الذكاء الاصطناعي ومراحل التطور التي مر بها وأدوات استخدامه وفوائده، وأشار إلى المخاطر التي يمكن حدوثها في ظل التطورات السريعة للذكاء الاصطناعي، وشرح "محب" كيف يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الثقافة وذلك من خلال الترجمة وحفظ التراث وإنتاج مستوى إبداعي من الثقافات المتنوعة.

وشهد قصر ثقافة أبوتيج محاضرة تثقيفية بعنوان "المسرح وتأثيره على سلوكيات الفرد" أوضح خلالها الشاعر عصام همام أهمية المسرح وتأثيره الإيجابي على الفرد والمجتمع وشرح مراحل تطور المسرح.

وضمن أنشطة إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، واستمرارا للاحتفال بعيد أسيوط القومي، عقد قصر ثقافة البداري محاضرة بعنوان "ثورة بني عدي" بمقر المدرسة الثانوية بالبداري، تناول بها د. ممتاز عبد الكريم، بطولة أبناء قرية بني عدي بأسيوط واستبسالهم في الدفاع عن قريتهم ضد جنود الحملة الفرنسية.

وفي شأن آخر وفي سياق الأنشطة التوعية للفرع، عقدت مكتبة آل عابدين بموشا محاضرة بعنوان "الإدمان وأثره على المجتمع"، شارك بها عبد العظيم عبد الصمد، موضحا مفهوم كلمة إدمان وانسياق الشباب وراءه وأنواعه وأثره السلبي على المجتمع ودور الدولة في الحد من مخاطره.