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الخميس 25 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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"المركزي للمناخ الزراعي" يدرب العاملين بأسوان على التقنيات الزراعية الحديثة

جانب من البرنامج
جانب من البرنامج التدريبي
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قام المعمل المركزي للمناخ الزراعي بالتعاون مع مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (SAIL) بتدريب العاملين والمستفيدين من خدمات المشروع بمحافظة أسوان اليوم الخميس 25 ابريل 2024  على التقنيات الزراعية الحديثة و وسائل التكيف في التغيرات المناخية.

وقال الدكتور محمد عبد ربه مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي ان  المعمل المركزي للمناخ بالتعاون مع باحثين من معهد بحوث المحاصيل الحقلية  حيث قاموا  بشرح التغيرات المناخية و تأثيراتها كما قاموا بطرح العديد من الافكار العلمية التطبيقية التي قام المعمل بتنفيذها مثل حماية اشجار الفاكهة مستديمة الخضرة باستخدام التغطية بشبك التظليل بصورة كلية او جزئية و شرح الجوانب الفنية .

كما تم شرح الزراعة على مصاطب مرتفعة لتقليل تأثيرات التغيرات المناخية ارتفاع منسوب سطح البحر على النباتات المنزرعة و هو ما قام به المعمل بموقع البوصيلي للزراعات المحمية حيث  تم شرح استخدام الميكنة الزراعية من اجل تطبيق الادارة المزرعية المتكاملة و التي تساعد على تقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية كما قام الباحثين من معهد المحاصيل الحقلية والبساتين بشرح الاصناف الجديدة والخريطة المحصولية والصنفية من اجل الزراعة في الوقت الملائم للحاصلات الزراعية و استخدام الاصناف النباتية المناسبة لكل منطقة مناخية.

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مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة SAIL التغيرات المناخية