غدًا.. مكتبة مصر الجديدة تحتفل بميلاد الشاعر زين العابدين فؤاد الـ82

تحتفى مكتبة مصر الجديدة، في الخامسة من مساء غدا الجمعة ، بميلاد الشاعر الكبير زين العابدين فؤاد الـ82، وذلك خلال ندوة ثقافية وأمسية شعرية للشاعرالحائز على جائزة الدولة للتفوق "فرع الآداب"عام 2016، بحضور كوكبة من الشعراء ومحبي الشعر والكتاب والنقاد.

وأكد الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، على أهمية إقامة مثل هذه الندوات التي تقيمها المكتبة وذلك لما تحققه من فائدةٍ كبيرة، لما تحدثه من حراكٍ فكرى، واجب على الجميع المشاركة فيه، إسهامًا في إثراء المشهد الثقافي.

وأشار حلمى، إلى أن زين العابدين فؤاد شاعر مصري اشتهر بقصائده ذات الطابع الوطني والسياسي باللهجة العامية المصرية، والتي تم تلحين بعضها وغناها الشيخ إمام عيسى، مثل قصيدة اتجمعوا العشاق فى سجن القلعة ، وقصيدة الفلاحين، وقصيدة أغنية للشمس، كما لحن وغنى من أشعاره ملحنون آخرون مثل عدلي فخري، وهو شاعر الوطنية.

ولد زين العابدين بحي شبرا بالقاهرة في 23 أبريل عام 1942، لعائلة تعود أصولها إلى محافظة أسوان جنوب مصر، وكانت بداية سطوع نجمه في مجال كتابة الشعر بالعامية المصرية في ستينيات القرن العشرين، وعلى مدار مسيرته عرف بين الشباب بلقب "عم زين"، وبأشعاره الوطنية، التي من أشهرها ديوانه "وش مصر" الصادر عام 1972 ، إبان الانتفاضة الطلابية التي عمت الجامعات المصرية.