4 مراحل.. كيف تعرقل إسرائيل دخول شاحنات المساعدات؟

أكد الدكتور لطفى غيث، مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، أنه لم يتم رصد أي مخالفات داخل شاحنات المساعدات الإنسانية في معبر رفح.

وأضاف مدير العمليات بالهلال الأحمر خلال لقائه الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، في حلقة خاصة أمام ميناء معبر رفح بمحافظة شمال سيناء، أن جميع الشاحنات تضم مساعدات إنسانية وغذائية لأهالي غزة، لافتا إلى أن ميناء رفح البري يعمل 24 ساعة بينما الجانب الإسرائيلي يعمل من 8 صباحا حتى 4 عصرا فقط ويتم إغلاق المعبر من الجانب الفلسطيني.

وأعاد الدكتور لطفى غيث، التأكيد على أن معبر رفح مفتوح دائما طوال أيام الأسبوع وفي الإجازات والأعياد ولم يغلق أبدا، متهما إسرائيل بعرقلة دخول المساعدات الغذائية إلى أهالي غزة.

وأشار إلى أنه يتم فحص الشاحنات مرة أخرى في معبر كرم أبو سالم والعوجة، موضحا أن إسرائيل تقوم بفحص شاحنات المساعدات من خلال 4 مراحل وهي الكشف البصري ثم بالكلاب ثم بالأجهزة الحديثة ثم يتم نزول جميع كراتين الشاحنة وفحصها مرة أخرى.

وتابع الدكتور لطفى غيث، أن إسرائيل تستغرق وقتا كبيرا في فحص شاحنات المساعدات إلى أهالي غزة.

ولفت إلى أن إسرائيل تقوم بتعطيل الشاحنات بعد عبورها من معبر رفح البري، كما أن هناك تحديات تواجه دخول الشاحنات وهي وجود أغذية تتأثر بحرارة الجو ولا بد من دخولها سريعا.

ونوه مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، إلى أن الشاحنات التي تحمل أدوية طبية مثل الأنسولين تحتاج إلى سرعة عبورها حتى لا تتلف.

وقال إن كان هناك مشكلة في توفير السولار وتم ضخ سيارات تحمل الوقود للجهة الأخرى لتنقله إلى أهالي غزة، موضحا أن الجهات المصرية تنقل السولار من ميناء رفح ليتم نقله للجانب الفلسطيني.

وشدد الدكتور لطفى غيث على أن الهلال الأحمر المصري يعمل على تقديم كل الدعم لأهالي غزة، مضيفا أن الهلال الأحمر أعد معسكرين في خان يونس كل مخيم يضم 7 آلاف أسرة، وتم توفير الطعام وكل مستلزمات الحياة للأهالي داخل الخيام في خان يونس، كما تم تقديم وجبات الإفطار والسحور لأهالي غزة خلال شهر رمضان.

