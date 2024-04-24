"أسوشيتد برس": أوكرانيا تستخدم صواريخ بعيدة المدى لضرب المناطق التي تسيطر عليها روسيا

قال مسؤولون أمريكيون، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا بدأت لأول مرة في استخدام صواريخ باليستية بعيدة المدى والتي قدمتها لها الولايات المتحدة سرا، وقصفت مطارا عسكريا روسيا في شبه جزيرة القرم الأسبوع الماضي والقوات الروسية في منطقة أخري تسيطر عليها روسيا خلال الليل.

وأشارت الوكالة إلي أن الصواريخ الجديدة تمنح أوكرانيا ما يقرب من ضعف المسافة الضاربة، حتى 300 كيلومتر (190 ميلا)، بدلا من النسخة متوسطة المدى من نفس السلاح الذي تلقته من الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي.

وقال أحد المسؤولين إن الولايات المتحدة تقدم المزيد من هذه الصواريخ في حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا وقعها الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء.

وأوضح أحد المسؤولين إن بايدن وافق على تسليم نظام الصواريخ التكتيكية بعيد المدى، المعروف باسم "ATACMS"، في فبراير، ثم في مارس، لكييف، كما أدرجت الولايات المتحدة عددا كبيرا من "ATACMS" في حزمة مساعدات بقيمة 300 مليون دولار لأوكرانيا.