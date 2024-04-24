انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى الثانى لدعم صناعة الدواجن في مصر

بدأ اليوم بمدينة الغردقه وبحضور اكثر من ١٠٠ خبير وعالم مصرى وعربى المؤتمر الدولى الثانى لدعم صناعة الدواجن والذى يشارك به العديد من المنتجين والخبراء وأساتذة الجامعات من معظم الدول العربيه وأيضاً خبراء دوليين من أجل النهوض بصناعة الدواجن فى مصر والدول العربية صرح بذلك الدكتور محمد عبد السلام شكل أستاذ أمراض الدواجن بكلية الطب البيطرى جامعة القاهره ورئيس مجلس أمناء المنتدى المصرى للدواجن .

وقال شكل ، شهد المؤتمر فى يومه الأول حضورا كثيفا من الخبراء والمتخصصين المصريين والعرب بشكل غير مسبوق خلال السنوات الاخيره مما يعزز التعاون العلمى والاستثمارى المتبادل بين مصر والدول العربيه حيث يتبنى المؤتمر دعم صناعة الدواجن من خلال البحوث التى تخدم هذه الصناعه وتبحث مواجهة المشكلات والتحديات المختلفه كما يدعم النشر الدولى للباحثين حتى يستطيعوا القيام بمهامهم .

واكد ان النجاح الذى شهده المؤتمر منذ يومه الاول نتاج التنسيق المميز مع كافة الجهات الحكوميه والخاصه المعنيه بصناعة الدواجن فى مصر التى قدمت كافة التسهيلات وكذا التواصل مع المنظمات المناظره فى الدول العربية والتى ارسلت وفودا حكوميه وخاصه للمشاركه بالمنتدى بشكل مباشر او بالتنسيق لتبادل الخبرات والتعاون العلمى والاستثمارى بما يحقق خير االمواطن المصرى والعربى وتحقيق اعلى مستوى من أمنه الغذائي.



واشار شكل الى ان المؤتمر الدولى الثانى لدعم صناعة الدواجن شهد حضورا مكثفا للخبراء والمستثمرين المصريين والعرب ونتواصل معهم لتقديم جوائز للمتميزين فى بحوثهم لخدمة الصناعه وكذا الشركات والهيئات والإتحادات والباحثين فى الجامعات ومراكز الأبحاث ودعم الإبتكارات التى تنهض بالصناعه ذاتياً والحد من الاستيراد من الخارج ودعم مبادرة ريادة الأعمال فى صناعة الدواجن للفائزين .

وأوضح أن المؤتمر يقوم على ورش عمل وجلسات للبحوث قام بها الباحثون فى مراكز الأبحاث والجامعات المختلفه بمصر والوطن العربى وكذا المنتجين فى مجالات التسمين والبياض والأمهات والجدود والتفريخ والأعلاف والأدوية واللقاحات حيث يناقش التحديات التى تواجه القطاعات المختلفة بصناعة الدواجن وهى المحدده لمجالات البحوث المطلوبه وذات الأولوية للباحثين .