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الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

الجمعة.. قصور الثقافة تقيم احتفالية فنية لأغاني عبد الحليم حافظ بمسرح السامر

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يشهد مسرح السامر بالعجوزة في الثامنة مساء بعد غد الجمعة، احتفالية فنية، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برنامج الحفلات المجانية التي تقدمها الهيئة نهاية كل شهر، وتقدم خلالها أعمال رموز وأعلام الفن والطرب.

يحيي الحفل المنفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، الفرقة المصرية للموسيقى والغناء وتقدم أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، واستعراض "قاضي البلاج" بمشاركة فرقتي بورسعيد والحرية للفنون الشعبية، وفقرة لنجم الحفل الموسيقار الكبير مجدي الحسيني، الذي زامل العندليب طوال رحلته كعضو أساسي بالفرقة المصاحبة له.

كانت هيئة قصور الثقافة قد أطلقت مشروعا فنيا جديدا تقدم خلاله احتفاليات فنية نهاية كل شهر، وخصصت أول احتفالية لأغنيات سيدة الغناء العربي أم كلثوم، في فبراير الماضي، وأحيا الحفل المطرب أحمد إبراهيم، والفرقة المصرية للموسيقى والغناء، ويهدف المشروع إلى تطوير وإثراء المحتوى الفني المقدم للجمهور.

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