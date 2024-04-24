روسيا تبحث إنشاء موانئ في مصر والجزائر ودول إفريقية أخرى

أفاد رومان تشيكوشوف، مدير إدارة التعاون الدولي في مجال التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الروسية، إن بلاده تدرس إنشاء موانئ لتنظيم تدفق البضائع مع الدول الإفريقية، وتبحث بشكل خاص إنشاء موانئ في الجزائر ومصر وتنزانيا والسنغال.

وقال "رومان" على هامش مشاركته في معرض صناعي بأوزبكستان: "إنه توجد عدة مشاريع في إفريقيا ينبغي تنفيذها في المستقبل القريب، إحداها إنشاء موانئ في دول إفريقية لدخول وتنظيم تدفق المنتجات الروسية، حيث تجري دراسة إنشاء عدة موانئ، ففي الجانب الشرقي (من إفريقيا) يتم بحث إنشاء ميناء في تنزانيا على سبيل المثال، وفي الجانب الغربي في السنغال، وفي الجزء الشمالي، يتم النظر في نقطتين رئيسيتين وهما الجزائر ومصر".

وفي العام الماضي، أعلنت مجموعة الشحن والنقل الروسية العملاقة "فيسكو"، إطلاق خط شحن حاويات مباشر بين روسيا ومصر، وتوقعت "فيسكو" أن تصبح مصر بحكم موقعها الاستراتيجي مركزا للشحنات من وإلى روسيا.