ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادر 5 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 38410 طن تشمل 1475 طن اسمنت صب و15674 طن يوريا و180 طن رمل و10343 طنا كلينكر صب و3000 طن مولاس و7738 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 66426 طن تشمل 21245 طن قمح و11940 طن ذرة و7500 طن سكر و11000 طن خردة و7851 طن حديد و6890 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 213 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1269 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 56268 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 220811 طنًا .

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3751 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و كوم ابو راضي و بنى سويف، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6425 حركة .

وكانت قد استقبلت هيئة ميناء دمياط أعضاء لجنة التفتيش ومراجعة سلامة الإجراءات الخاصة بالموانئ المصرية برئاسة اللواء أسامة نجم بقطاع النقل البحري واللوجستيات بوزارة النقل وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة .

حيث أناب اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة اللواء بحري طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل بمتابعة وتنسيق أعمال اللجنة ، التي عقدت أولى اجتماعاتها بحضور ممثلو الجهات الرقابية ذات الصلة وقيادات الهيئة .

بدأت أعمال اللجنة بتقديم عرض توضيحي تناول أهم التوصيات الواردة بتقرير المرور السابق وما تم من إجراءات بشأنه كما تناول العرض بنود التفتيش الحالي .