الأسبوع المقبل .. اجتماع الجهاز الفني للمنتخب الوطني

يجتمع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بجهازه المعاون الاسبوع المقبل في مقر اتحاد الكرة بالجبلاية.

يناقش العميد مع جهازه المعاون، الاسماء الاساسية لقائمة الفراعنة في المعسكر المقبل، بمعني وضع الاسماء التي لا تحتاج الي تحديد مستوي وتعتبر هي الاعمدة الاساسية بشكل مستمر للفراعنة.

يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في مبارتين.

ويرغب الفراعنة في الفوز بمبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو لتسهيل مهمة الفريق في التأهل لنهائيات كأس العالم.